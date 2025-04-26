Хуситы заявили о ракетном ударе по израильской авиабазе Неватим

IMAGO/Hamza Ali
Фото: IMAGO/Hamza Ali/www.globallookpress.com

Ракетный удар по израильской авиабазе Неватим нанесли войска движения «Ансар Алла». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представителя группировки Яхьи Сариа.

В заявлении организации отметили, что запущенные снаряды успешно поразили все заявленные цели.

«Ракетные силы Вооруженных сил Йемена провели военную операцию, нанеся удар по авиабазе Неватим баллистическими ракетами типа „Палестина-2“», — указали в публикации.

Военные добавили, что израильские системы противовоздушной обороны не смогли перехватить запущенные ракеты.

Это не первая атака хуситов израильской авиабазы Неватим при помощи баллистических ракет «Палестина-2». В конце ноября прошлого года группировка отчиталась об успешном поражении целей.

Заявление опровергла Армия обороны Израиля. Там уточнили, что запущенный снаряд перехватили над акваторией Мертвого моря еще до пересечения границы.

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