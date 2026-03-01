Ракета едва не ударила по лайнеру с 3,5 тысячи пассажиров в ОАЭ

Bild: ракета упала рядом с круизным лайнером Mein Schiff 4 в Абу-Даби

В порту Абу-Даби ракета рухнула рядом с немецким круизным лайнером Mein Schiff 4. Об этом сообщила газета Bild .

На борту находились порядка 3,5 тысячи человек, с места падения боеприпаса повалил густой черный дым. О состоянии пассажиров и лайнера информация не поступала.

«Мы получили экстренное оповещение на смартфоны около 16:30, нам приказали как можно быстрее собраться в корабельном театре», — рассказал о ситуации очевидец.

Mein Schiff 4 принадлежит компании TUI. Лайнер из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем не может уплыть из Эмиратов и стоит на якоре в порту Заид.

Ранее стало известно, что обломки иранского дрона попали в здание израильского посольства в ОАЭ. Минобороны страны осудило атаки на дипломатические объекты и заявило и праве государства нанести ответные удары по нарушителю суверенитета.