ОАЭ оставили за собой право ответить на удары Ирана по объектам в Абу-Даби

Минобороны ОАЭ: ПВО отбила атаку дронов на базу в Абу-Даби и посольство Израиля

Иранские беспилотники атаковали военно-морскую базу Ас-Салям в Абу-Даби, а также комплекс, где располагалось израильское посольство. Серьезные последствия ударов предотвратила система ПВО, сообщила пресс-служба Министерства обороны ОАЭ .

По данным ведомства, подразделения противовоздушной обороны отразили атаку двух иранских дронов, которые летели к складской зоне базы Ас-Салям.

«В результате атаки возник пожар в двух контейнерах со строительными материалами, жертв нет», — подчеркнули в министерстве.

Издание Tasnim News также сообщило об ударе по израильскому посольству в столичном эмирате. Один дрон перехватили, но его обломки повредили здания комплекса, где размещались дипмиссии.

Минобороны ОАЭ подчеркнуло, что страна решительно осуждает атаку на объекты на своей территории и расценивает ее как грубое нарушение суверенитета. Государство оставило за собой право ответить на нападение.

Ранее при ударе иранских беспилотников по терминалу Международного аэропорта Заид в Абу-Даби погиб человек, еще семеро пострадали.