«Радуются в Кремле». В Польше неожиданно высказались об Украине
Кандидаты в президенты Польши на дебатах устроили спор о Путине и Украине
Кандидаты в президенты Польши Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий устроили спор на дебатах, когда обсуждали вопрос вступления Украины в НАТО. Об этом сообщило агентство PAP.
Навроцкий выступил против присоединения Украины к альянсу, в ответ оппонент обвинил его в повторении тезисов президента России Владимира Путина.
«Вы против Украины в НАТО? Против усиления обороны ЕС? За американские тарифы против Европы? Это то, чему радуются в Кремле», — сказал Тшасковский.
После этого Навроцкий заявил, если украинский лидер Владимир Зеленский относится к Польше негативно, то власти страны могут об этом говорить.
Ранее Кароль Навроцкий предложил оппоненту во втором туре пройти совместный тест на наличие наркотических веществ в организме. В ходе теледебатов 23 мая кандидат на президентский пост положил себе в рот пакетик с неизвестным содержимым. Позже он уточнил, что использовал никотиновый «пауч».