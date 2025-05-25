«Радуются в Кремле». В Польше неожиданно высказались об Украине

Кандидаты в президенты Польши на дебатах устроили спор о Путине и Украине

Кандидаты в президенты Польши Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий устроили спор на дебатах, когда обсуждали вопрос вступления Украины в НАТО. Об этом сообщило агентство PAP.

Навроцкий выступил против присоединения Украины к альянсу, в ответ оппонент обвинил его в повторении тезисов президента России Владимира Путина.

«Вы против Украины в НАТО? Против усиления обороны ЕС? За американские тарифы против Европы? Это то, чему радуются в Кремле», — сказал Тшасковский.

После этого Навроцкий заявил, если украинский лидер Владимир Зеленский относится к Польше негативно, то власти страны могут об этом говорить.

Ранее Кароль Навроцкий предложил оппоненту во втором туре пройти совместный тест на наличие наркотических веществ в организме. В ходе теледебатов 23 мая кандидат на президентский пост положил себе в рот пакетик с неизвестным содержимым. Позже он уточнил, что использовал никотиновый «пауч».