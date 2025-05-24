Кандидат в президенты Польши пригласил конкурента пройти тест на наркотики

Кандидат в президенты Польши Навроцкий призвал оппонента к тесту на наркотики

Кандидат на пост президента Польши Кароль Навроцкий предложил оппоненту во втором туре Рафалу Тшасковскому пройти совместный тест на наличие наркотических веществ в организме. Об этом сообщила радиостанция RMF FM .

«Думаю, что общественное мнение должно знать, какие субстанции присутствуют в наших организмах и каково состояние нашего здоровья», — подчеркнул Навроцкий.

Кандидат на президентский пост уточнил, что на самом деле использовал никотиновый «пауч».

В ходе теледебатов 23 мая Навроцкий положил себе в рот пакетик с неизвестным содержимым. В Сети это спровоцировало активные обсуждения, многие пользователи предположили, что кандидат в президенты мог употреблять наркотики.

Второй тур выборов президента Польши, в котором примут участие Навроцкий и Тшасковский, состоится 1 июня.

Ранее Навроцкий признался, что купил личное оружие из-за боязни России.