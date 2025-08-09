Радиоактивная вода утекла с британской базы, где хранятся ядерные бомбы

Радиоактивная вода с британской военной базы в Коулпорте, где находятся боеголовки для ядерных субмарин Trident, оказалась в морском заливе Лох-Лонг. Это произошло недалеко от Глазго в западной Шотландии. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на документы Агентства по охране окружающей среды Шотландии.

Агентство сообщает, что ЧП произошло из-за плохого обслуживания сети из 1,5 тысячи водопроводных труб на базе Королевского военно-морского флота. В результате произошел выброс небольшого количества трития — радиоактивного вещества, используемого в ядерных боеголовках.

SEPA также отмечает, что подобное случалось и раньше. В 2010 году в Коулпорте прорвало трубопровод, а в 2019 году — еще два. В результате одной из утечек в августе 2019 года «большое количество воды» попало в зону обработки ядерного оружия, где она была загрязнена тритием. Затем загрязненная вода оказалась в открытом стоке, который ведет в Лох-Лонг.

В ведомстве признали, что уровень радиации был минимальным и не угрожал здоровью людей. Однако выяснилось, что проблемы с обслуживанием и управлением активами привели к поломке муфты, что, в свою очередь, вызвало образование ненужных радиоактивных отходов.

