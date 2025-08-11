Радикалы планировали занять юг Белоруссии во время вторжения ВСУ в Россию

Участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского» вместе с беглыми белорусскими оппозиционерами и радикалами изучали сценарий захвата районов на юге Белоруссии летом 2024 года одновременно с нападением боевиков ВСУ на Курскую область. Об этом сообщило РИА «Новости».
Источник агентства отметил, что часть участников боевого крыла организации «Паспалітае рушэнне» готовили в Польше, а часть — в Литве. Подготовкой радикалов занимались кураторы «Полка Калиновского» с боевым опытом при активном участии польских и украинских спецслужб.
«Полк имени Кастуся Калиновского» действовал не только в Белоруссии, но и в России. ФСБ в марте предотвратила подрыв административного здания в Республике Карелия и обезвредила члена этой группировки.
Верховный суд Белоруссии ранее признал «Полк имени Кастуся Калиновского» террористической организацией и запрещенной в стране.
