Участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского» вместе с беглыми белорусскими оппозиционерами и радикалами изучали сценарий захвата районов на юге Белоруссии летом 2024 года одновременно с нападением боевиков ВСУ на Курскую область. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Источник агентства отметил, что часть участников боевого крыла организации «Паспалітае рушэнне» готовили в Польше, а часть — в Литве. Подготовкой радикалов занимались кураторы «Полка Калиновского» с боевым опытом при активном участии польских и украинских спецслужб.

«Полк имени Кастуся Калиновского» действовал не только в Белоруссии, но и в России. ФСБ в марте предотвратила подрыв административного здания в Республике Карелия и обезвредила члена этой группировки.

Верховный суд Белоруссии ранее признал «Полк имени Кастуся Калиновского» террористической организацией и запрещенной в стране.