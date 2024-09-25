Сражающийся на стороне Украины «Полк имени Кастуся Калиновского» запретили в Белоруссии. Верховный суд признал его террористической организацией, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.
В высшую судебную инстанцию обратился генпрокурор. Он потребовал признать сам «Полк имени Кастуся Калиновского» и его структурные подразделения террористической организацией. Начальник управления генпрокуратуры Александр Карпович сообщил, что члены группировки вербовали, обучали и вооружали террористов.
«В результате на территории страны совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности. Ряд таких преступлений был предотвращен правоохранительными органами», — сказал он.
«Полк имени Кастуся Калиновского» орудовал не только в Белоруссии, но и в России. В марте ФСБ предотвратила подрыв административного здания в Карелии и обезвредила террориста — члена этой группировки.
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