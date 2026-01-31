Радикальный рецидив: в МИД раскритиковали США из-за Кубы

Россия осуждает враждебные действия США в отношении Кубы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Речь идет об очередном и радикальном рецидиве давления. Решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на руководство и граждан страны», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что принимаемые в обход ООН односторонние меры санкционного воздействия категорически неприемлемы.

«Убеждены, что, вопреки чинимым извне препятствиям, Куба продолжит поддерживать эффективные внешнеэкономические связи», — добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение и обвинил Кубу в угрозе национальной безопасности. Он подчеркнул, что как глава государства обязан защищать внешнюю политику Штатов в связи с якобы действиями правительства Острова свободы.