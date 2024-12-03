Работу парламента приостановили в Южной Корее

Работу парламента после введения военного положения приостановили в Южной Корее

Командование военным положением в Южной Корее объявило о приостановке работы политических партий и парламента. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Деятельность местных законодательных собраний, Национального собрания, демонстраций, митингов, политических собраний и политических партий полностью запрещаются», — говорится в документе Командования военным положением в республике за подписью генерала армии сухопутных войск Пак Ан Су.

Ранее 3 декабря стало известно, что южнокорейский президент Юн Сок Ель провел экстренное совещание и принял решение ввести военное положение в стране. Такие меры он объяснил необходимостью удержания либерального конституционного строя и вычистки «просеверокорейских» сил.

Президент добавил, что попытки проведения против него процедуры импичмента грозят полным параличом законной власти в стране.