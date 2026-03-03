Работу на АЭС в Иране остановили из-за ударов США и Израиля

Работу на атомной электростанции «Бушер» в Иране остановили из-за ударов США и Израиля. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его слова привело РИА «Новости» .

Ситуация вокруг АЭС накаляется и угроза будет расти по мере эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметил Лихачев. Обстановка вокруг атомного объекта выходит из-под контроля из-за ударов США и Израиля, заявил он и добавил, что сохранность таких объектов должна оставаться приоритетом.

Лихачев отметил, что «Росатом» поддерживает регулярную связь со станцией «Бушер», на которой работают 639 российских специалистов.

США и Израиль ударили по городу Бушер, где расположена одноименная атомная станция, 28 февраля. «Росатом» принял все необходимые меры для обеспечения безопасности своих сотрудников на АЭС.