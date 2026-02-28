Пролет иранской ракеты над Дубаем сняли на видео
Очевидцы показали последствия пролета иранской ракеты над Дубаем
Иранские военные нанесли удар по военному объекту США на территории ОАЭ. В распоряжении 360.ru появились кадры очевидцев, снятые в Дубае.
В небе можно увидеть белые дымовые следы от пролета ракет. Вероятно, это свидетельство работы средств противовоздушной обороны.
Россияне в Абу-Даби рассказали, что в их районе пока что все спокойно.
«Мы ничего не слышали, просто прилетели из Коломбо. У нас тут ночной вылет в Санкт-Петербург. Пока ничего не сообщают, аэропорт работает», — отметили они.
Госагентство ОАЭ сообщило, что после падения обломков сбитой ракеты на жилой дом погиб один человек. РИА «Новости» отметило, что в Дубае также звучали мощные взрывы.
«Живу в районе Jebel Ali, видела и слышала, как упала ракета вдалеке», — рассказала очевидица.
Россиянка в Абу-Даби добавила RT, что силы ПВО на самом деле сбили иранские ракеты при попытке атаки на американские военные базы. С 12:40 до 14:00 по местному времени прозвучало около 10 взрывов. Местные жители спокойны, никакой паники нет.
Ранее Иран нанес удары по базам США в пяти странах, среди которых ОАЭ.