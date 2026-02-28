Пролет иранской ракеты над Дубаем сняли на видео

Иранские военные нанесли удар по военному объекту США на территории ОАЭ. В распоряжении 360.ru появились кадры очевидцев, снятые в Дубае.

В небе можно увидеть белые дымовые следы от пролета ракет. Вероятно, это свидетельство работы средств противовоздушной обороны.

Россияне в Абу-Даби рассказали, что в их районе пока что все спокойно.

«Мы ничего не слышали, просто прилетели из Коломбо. У нас тут ночной вылет в Санкт-Петербург. Пока ничего не сообщают, аэропорт работает», — отметили они.

Госагентство ОАЭ сообщило, что после падения обломков сбитой ракеты на жилой дом погиб один человек. РИА «Новости» отметило, что в Дубае также звучали мощные взрывы.