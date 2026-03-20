Работник ядерного объекта во Франции умер от менингита

Компания Orano, занимающаяся производством ядерного топлива, назвала менингит причиной смерти работника объекта в Нормандии. Об этом сообщило агентство Reuters .

Связь смерти сотрудника во Франции со вспышкой менингита в Великобритании компания не подтвердила. Руководство Orano уточнило, что работник умер на предприятии в Ла-Аге.

«Нет никаких свидетельств того, что этот случай может быть связан со смертельной вспышкой заболевания в Великобритании», — подчеркнули в компании.

О случившемся уведомили местные власти. Всего на предприятии выявили 50 человек, которые контактировали с заболевшим. Им всем назначили превентивно принимать антибиотики в течение 48 часов и оставаться дома на протяжении 10 дней.

Ранее число заболевших менингитом в Великобритании достигло 27 человек. Местное агентство по здравоохранению уточнило, что заболели в том числе четыре ребенка из Кента и один студент вуза в Лондоне. Специалисты продолжают мониторить ситуацию.