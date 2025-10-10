Работавшее с середины XVIII века кафе Рима закрылось из-за суда по аренде

Любимое римское кафе Гоголя и Тютчева закрылось после 260 лет работы

Расположенное в центре Рима литературное кафе Antico Caffe Greco закрылось после 260 лет работы. Как сообщила газета Corriere della Sera , причиной стал восьмилетняя судебная тяжба между владельцами здания и заведения, которое посещали Николай Гоголь, Федор Тютчев, Марк Твен, Артур Шопенгауэр и другие известные деятели мировой культуры.

Срок аренды помещения истек в 2017 году. Владелец кафе предложил владеющему зданием римской больнице «Израэль» продлить его на новый срок, но получил жесткий отказ.

Не согласившись с таким решением, он подал в суд, который затянулся на восемь лет. В итоге судья встал на сторону владельца здания. За исполнением вердикта проследили приставы.

За 260 лет работы в кафе скопилось огромное количество картин, скульптур и мебели, которое владельцы временно отправили в общественное хранилище.

Владельцы здания пообещали, что после ремонта откроют в помещении новое заведение общественного питания, но какой бренд там появится, пока неизвестно.

В начале сентября из-за массовых протестов молодежи в Непале полностью выгорел правительственный квартал Катманду с историческими зданиями, в которых хранились уникальные рукописи. Справиться с бушующим пожаром спасатели не смогли.