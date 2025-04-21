«Работает на опережение». Почему Трамп заявил об окончании СВО на этой неделе?

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина смогут заключить мирное соглашение на этой неделе, не соответствуют действительности. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог Сергей Маркелов.

«Мы уже привыкли, что он работает на опережение. Это стилизация работы с политической информацией у него и его команды — анонсировать, толкать. Я думаю, что это очередная попытка выдать желаемое за действительное и намекнуть, что терпение заканчивается. Не думаю, что за это время произошло что-то такое, чтобы с уверенностью заявлять, что мир будет достигнут на следующей неделе», — сказал он.

По словам политолога, более вероятным сценарием является то, что с течением времени власти США отстранятся от содействия в урегулировании конфликта и займутся другими сферами.

«Из недавнего интервью Рубио следует, что если в какие-то внутренние сроки мирного соглашения не случится, то у них просто поменяются приоритеты, потому что в мире есть чем заниматься», — подытожил Маркелов.

Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social выразил надежду на скорое заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. Он заявил, что стороны урегулируют конфликт уже «на этой неделе».