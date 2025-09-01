«Как можно скорее». Эрдоган подтвердил планы встретиться с Путиным в Турции

Эрдон заявил, что хочет встретиться с Путиным в Турции как можно скорее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет российского лидера Владимира Путина с визитом. Об этом он сказал во время встречи с ним в Китае, его процитировало РИА «Новости» .

«Мое приглашение остается в силе. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в нашей стране как можно скорее. Нас связывают искренние отношения, основанные на доверии», — сказал политик.

Путин поговорил с Эрдоганом о Ближнем Востоке, Северной Африке и Закавказье. По его словам, российско-турецкое взаимодействие по этим направлениям хорошо отлажено, носит полезный, конкретный и доверительный характер.

Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова содействовать миру на Украине и внести любой вклад в это. Переговоры Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске придали новый толчок для урегулирования конфликта.