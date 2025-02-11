Работа Сатаны. В Сети возмутились изображением Девы Марии польским художником

Польский художник Войцех Петраш изобразил Ченстоховскую Богоматерь и столкнулся с критикой получившейся картины. Об этом сообщило издание Gazeta.pl .

Сам художник заявил, что планировал работу как «печальный и размышляющий образ о девальвации ценностей и кончине мира, каким мы его знаем».

Однако то, что у него получилось, вызвало у интернет-пользователей совсем иные ассоциации. Произведение назвали работой Сатаны и предположили, что у Петраша «какая-то религиозная травма».

После поднявшегося шума художник удалил изображение.

Ранее суд признал китайского художника Е Юнцина виновным в плагиате у бельгийского коллеги Кристиана Сильвена и обязал его извиниться и выплатить в качестве компенсации пять миллионов юаней (около 690 тысяч долларов).