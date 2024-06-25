Работа над соглашением о сотрудничестве России с Ираном приблизилась к финалу

Россия планирует подписать соглашение о всеобъемлющем сорудничестве с Ираном уже в ближайшее время. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы рассчитываем, что это соглашение будет подписано в самом ближайшем будущем, поскольку работа над текстом уже приблизилась к завершению. Все необходимые формулировки найдены», — подчеркнул он.

По словам Руденко, осталось лишь завершить некоторые процедуры, связанные с подписанием таких документов. В этом и состоит сейчас основная задача двух стран, отметил дипломат.

О намерении России и Ирана продолжать сотрудничество ранее заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он указывал на то, что работа над упомянутым соглашением приостановилась из-за президентских выборов в Иране. В МИД России пообещали, что эта работа обязательно продолжится — двустороннее стратегическое решение о заключении договора по-прежнему в силе.