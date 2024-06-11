Россия и Иран продолжат развивать сотрудничество

Песков: Россия намерена развивать отношения с Ираном

Iranian Presidency/Keystone Press Agency
Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия продолжит партнерство с Ираном, хотя работа над двусторонним Всеобъемлющим договором временно приостановится. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы намерены дальше развивать наши отношения с Тегераном и, соответственно, дальше совершенствовать нашу правовую базу между двумя государствами», — процитировало его РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, приостановка работы над соглашением «не меняет картину дня». График сместится из-за президентских выборов в Иране, которые могут повлечь кадровые перестановки, пояснил Песков.

О том, что Россия и Иран намерены продолжать работать над договором, ранее сообщили и в МИД РФ.

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