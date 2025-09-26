«Страна.ua»: Зеленский готовится к выборам, используя слова об уходе как пиар

Президент Украины Владимир Зеленский совершил очередной пиар-ход для Запада, заявив о готовности уйти после завершения конфликта. На самом деле он активно готовится к выборам, сообщил источник «Страны.ua».

По его словам, своими заявлениями украинский лидер пытается перебить волну негатива в западных СМИ, утверждающих, что он любыми способами хочет сохранить свою власть. Однако за закрытыми дверями офиса президента наблюдается другая ситуация.

«Внутри Банковой ничего не указывает на то, что Зеленский готовится оставить свой пост. Наоборот: кипит работа по максимальному усилению контроля над всеми политическими и экономическими процессами в стране», — отметил источник здания.

Ранее стало известно, что Зеленский пообещал дать согласие на избирательный процесс, когда на Украине введут режим прекращения огня.