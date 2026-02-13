Рабочий погиб в порту Египта при разгрузке оборудования для строительства АЭС

Нештатная ситуация при разгрузке судна в порту Александрии привела к гибели рабочего египетской фирмы, отвечающей за перемещение груза в гавани. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу компании «Атомстройэкспорт».

ЧП произошло при выгрузке оборудования для строительства атомной электростанции «Эль-Дабаа».

«К нашему большому сожалению, в результате инцидента погиб один человек. Это сотрудник египетской подрядной организации, задействованной в стивидорных работах. Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — заявили в компании.

В пресс-службе добавили, что пока не могут оценить характер повреждений и технические причины происшествия. Окончательные выводы сделают после работы комиссии, куда вошли представители завода, «Атомстройэкспорта» и египетского заказчика.

«Произошедшее не повлияет на график сооружения АЭС „Эль-Дабаа“», — добавили в компании.

Строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте началось в январе 2024 года. Генеральным подрядчиком работ стал «Росатом».

В конце ноября прошлого года входящий в состав госкорпорации машиностроительный завод «ЗиО‑Подольск» отгрузил комплект барботеров для будущей станции в Египте. Это главные элементы системы компенсации давления реакторной установки.