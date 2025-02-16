Рабочие в Греции заблокировали грузовики со взрывчаткой для Украины

Рабочие в Греции заблокировали грузовики с 350 тоннами тротила для Украины

Представители Рабочего центра в городе Лаврио в Восточной Аттике заблокировали грузовики, перевозившие 350 тонн тротила на завод греческой оборонной промышленности EAS без каких-либо мер безопасности. Об этом сообщил сайт Компартии Греции 902.gr .

Взрывчатка предназначалась для производства 155-мм артиллерийских снарядов, отправляемых Украине в связи с поддержкой режима Владимира Зеленского.

«Рабочий центр Лаврио блокировал 18 грузовиков в порту Лаврио, которые перевозили на завод EAS 350 тонн взрывчатки. Рабочий центр осуждает, что грузовики с взрывчатыми материалами будут проезжать по жилым кварталам и улицам без какой-либо защиты, подвергая опасности жизни жителей», — заявили журналисты.

Часть опасного груза под давлением протестующих вернули на судно, на котором его доставили. Также полиция возбудила дело против всех виновных по требованию Рабочего центра.

В декабре 2024 года Греция Греция анонсировала передачу Украине 24 зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow американского производства.