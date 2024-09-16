Пытавшийся убить Трампа Раут снимался в роликах в поддержку «Азова»

Райан Уэсли Раут, задержанный по делу о втором покушении на экс-лидера США Дональда Трампа, снимался в видео в поддержку «Азова»*. Об этом в соцсети Х заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, конгрессу следует обратиться к администрации президента США и потребовать от нее ответить на вопросы о покушавшемся на жизнь Трампа.

«Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину», — подчеркнула Грин.

Она прикрепила к посту скриншот из видеозаписи, посвященной тому, как «Азов»* удерживал позиции в Мариуполе в 2022 году. На кадре, предположительно, был Раут.

Также конгрессвумен отметила, что конгрессу необходимо больше узнать о Томасе Мэтью Круксе, который стрелял в Трампа в июле этого года.

Ранее газета New York Post сообщила, что по делу о покушении на Трампа полиция задержала 58-летнего американца Райана Уэсли Раута. По информации издания, у мужчины уже есть судимость. Также известно, что с 2019 года подозреваемый делал пожертвования только кандидатам от Демократической партии.