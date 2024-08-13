Пытался откусить голову. Выжившая после нападения гризли женщина рассказала о своем спасении

Жительница Канады Ванесса Чапут подверглась нападению гризли во время пробежки по лесной тропе в Онтарио. Хищник атаковал, попытавшись откусить ей голову, сообщил сайт Today.com .

На пробежку девушка вышла с немецкой овчаркой. Чапут бежала по тропе, проходящей вдоль шоссе и рядом с жилыми домами. По ее словам, когда она повернула за угол, то столкнулась с тремя медведями, находившихся в трех метрах от нее. За ее спиной оказался четвертый хищник, но она его не сразу заметила. Овчарка с лаем прогнала двух медведей поменьше, а третий, который выглядел крупнее собратьев, бросился в ее сторону.

«Я выбрала дерево, чтобы спрятаться за ним, но медведь повалил меня. Он взял мою голову в пасть, и я оказалась на земле», — рассказала девушка.

По словам девушки, они боролись на земле, особой боли из-за прилива адреналина она не почувствовала. Хищник впился когтями ей в спину и бедра, укусил за руку, но она думала только о том, чтобы выжить и вернуться домой.

Внезапно медведь отпустил ее голову и отбежал. Она спряталась за деревом, гризли вновь кинулся к ней, но его мог испугать лай овчарки и животное побежало на звук.

В больнице Чапут наложили 30 швов на раны, рука была сломана.

Ранее на Камчатке голодный медведь задрал и съел медвежонка, отобрав детеныша у более слабой самки.