Президент Украины Владимир Зеленский из мести отверг предложение американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Он не забыл свой провал в Овальном кабинете, и сейчас пытается отомстить. Фактически, Зеленский не Россию посылает с ее условиями, а самого Трампа, наивно думая, что это пройдет незамеченным», — заявил парламентарий.

Депутат добавил, что Зеленский так и не понял, в каком положении оказался. Хотя глава Белого дома ранее заявил, что США больше не будет тратить деньги на конфликт.

Зеленский же демонстративно отказался от предложения по урегулированию, согласованному на Аляске Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Для американского лидера это новый повод задуматься о доверии к главе киевского режима.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил о проведении с украинскими делегатами консультаций в Нью-Йорке по урегулированию конфликта на этой неделе.