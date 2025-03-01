Путину передали «боевой привет» из Северной Кореи

Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ен во время встречи с президентом Владимиром Путиным передал ему «боевой привет» от лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило ЦТАК .

По его данным, переговоры прошли в Кремле в дружественной обстановке.

«Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — отметило агентство.

Российский лидер также передал своему северокорейскому коллеге наилучшие пожелания и добавил, что государства объединяют «прочные узы боевого товарищества».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал подписание договора с Северной Кореей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве началом новой эры в отношениях двух стран.

По его мнению, документ демонстрирует стремление государств к защите суверенитета и проведению независимой политики. Соглашение послужит импульсом к развитию торговых отношений России и КНДР, добавил Медведев.