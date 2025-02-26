Медведев заявил о новой эре отношений России и КНДР

Медведев: Договор о партнерстве России и КНДР открыл новую эру отношений

Подписанный лидерами России и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стал началом новой эры в отношениях двух стран. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Еном.

Он подчеркнул, что подписанный документ показал общие интересы двух стран к проведению независимой политики и защите своего суверенитета.

«Россию и КНДР связывают многолетние узы дружбы и добрососедства. Подписанный в 2024 году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве знаменует собой новую эру в отношениях», — заметил зампред Совбеза.

Он добавил, что соглашение придаст импульс развитию торгово-экономических отношений двух стран

«Большое внимание уделяем укреплению диалога между партией „Единая Россия“ и ТПК. Он должен стать неотъемлемой частью межгосударственных связей России и КНДР», — подчеркнул Медведев.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в июне прошлого года по итогам переговоров в Пхеньяне. Документ вступил в силу 5 декабря после ратификации.