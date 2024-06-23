Путину хватило четырех дней, чтобы вывести США из себя

Госвизит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США. Об этом заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль в интервью газете The New York Times .

По его мнению, российский лидер своей поездкой прямо заявил Белому дому, что Москва намерена стать «главным организатором» государств, которые не может контролировать Вашингтон.

Авторы статьи также отметили, что после «дерзкого» визита Путина Вашингтон ждет еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня. Они отметили, что российскому президенту хватило четырех дней, чтобы разозлить США.

В издании напомнили, что Вьетнам имеет большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку соперничают за влияние над ним.

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что проводящие политику санкций США сели в лужу после визитов Путина в КНДР и Вьетнам.