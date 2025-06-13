Путину докладывают об ударах Израиля по Ирану

Путину в режиме онлайн докладывают о конфликте Израиля и Ирана

Президент Владимир Путин регулярно получает доклады об эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявил официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Доклады об обстановке на Ближнем Востоке в режиме реального времени передают Минобороны, СВР и Министерство иностранных дел.

Ранее Песков отметил, что Россия осуждает эскалацию конфликта Ирана и Израиля. Страна выражает беспокойство в связи с ростом напряженности в отношениях двух государств, сообщил RT.

Израильская армия в ночь на 13 июня ударила по иранским ядерным объектам. В результате погибли ученые-ядерщики и высокопоставленные военные, в том числе главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами.