Путина пригласили в «Совет мира» по Газе

Российский лидер Владимир Путин получил приглашение в «Совет мира» по Газе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав „Совета мира“», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о создании «Совета мира» по вопросу Газы и пообещал в ближайшее время сообщить состав его представителей.

В «Совет» вошли государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента, инвестор Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Аджай Банга, а также заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Гэбриел.

По словам Пескова, Россия внимательно изучает предложения о «Совете мира» и настроена на контакты с американской стороной.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан принял приглашение Трампа в «Совет мира». Он отметил, что это стало большой честью для правительства Венгрии.