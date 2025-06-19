Путина пригласили на саммит G20 в Южной Африке

Организаторы саммита лидеров стран G20 в Южной Африке прислали официальное приглашение президенту России Владимиру Путину. Глава государства пока не принял решение о поездке и кто может представить страну на предстоящем встрече. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел и по вопросам «Большой двадцатки» и АТЭС Марат Бердыев.

Он отметил, что последние несколько лет на саммитах G20 Россию представлял глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Бердыев добавил, что официальное приглашение за подписью президента ЮАР к коллегам пришло на прошлой неделе.

«Оно носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая в „двадцатке“ имеется. Разумеется, решение по этому поводу будет приниматься непосредственно главой российского государства Владимиром Владимировичем Путиным», — заявил посол.

Дипломат отметил, что подтверждение об участии в саммите обычно отправляют ближе к датам проведения, учитывая цели и возможность достижения договоренностей с дружественными странами, входящими в объединение. Бердыев пояснил, что из практики последних лет готов спрогнозировать, что Россию на саммите представить министр иностранных дел.

Саммит G20 пройдет в Йоханнесбурге с 21 по 22 ноября 2025 года. ЮАР станет первой африканской страной, которая проведет мероприятие с участием представителей 20 ведущих стран мира.

В конце мая глава Госдепартамента США Марко Рубио объявил о бойкоте саммита G20 в ЮАР. Он подчеркнул, что в Йоханнесбург не поедет ни один американский дипломат. Свое решение он объяснил позицией принимающей страны, которая сблизилась с Китаем и выступала с критикой Израиля.