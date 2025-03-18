Le Point: Путин на переговорах добьется от Трампа всего, чего хочет

Президент Владимир Путин проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и добьется своих целей. Об этом сообщил обозреватель французской газеты Le Point Жерар Аро.

Он назвал Путина идеальным переговорщиком, который сможет получить все, что хочет. По мнению обозревателя, российский лидер уже добился двух целей. Он продемонстрировал США свое желание урегулировать конфликт дипломатическим путем, а также начал «прощупывать» администрацию Трампа на предмет того, согласится ли она с требованиями России.

«Российская дипломатия медлительна, осторожна и систематична. Я провел достаточно часов в Совете Безопасности, чтобы понять это», — добавил эксперт.

По его мнению, на руку Путину играют два важных фактора: его умение вести торг, а также очевидное превосходство ВС России на поле боя.

Ранее официальный представитель Кремля анонсировал телефонные переговоры главы государства с Трампом. Он уточнил, что неправильно называть предстоящий телефонный звонок «новой Ялтой». По его словам, беседа будет являться лишь одни из разговоров в цепи налаживания контактов.