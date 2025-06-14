Путин осудил атаку Израиля на Иран

Российская сторона осуждает атаку Израиля на Иран, сообщил президент Владимир Путин. Его слова привела пресс-служба Кремля.
Глава государства подчеркнул, что еврейская страна нарушила Устав ООН и международное право. При этом Россия всячески поддерживала усилия по урегулированию обстановки вокруг ядерной программы Ирана мирным путем.
«Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — подчеркнул Путин.
Накануне российский лидер провел телефонные переговоры с президентом Ирана и премьер-министром Израиля. Путин выразил исламской республике соболезнования из-за жертв среди мирных жителей.
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