Путин осудил атаку Израиля на Иран

Российская сторона осуждает атаку Израиля на Иран, сообщил президент Владимир Путин. Его слова привела пресс-служба Кремля .

Глава государства подчеркнул, что еврейская страна нарушила Устав ООН и международное право. При этом Россия всячески поддерживала усилия по урегулированию обстановки вокруг ядерной программы Ирана мирным путем.

«Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — подчеркнул Путин.

Накануне российский лидер провел телефонные переговоры с президентом Ирана и премьер-министром Израиля. Путин выразил исламской республике соболезнования из-за жертв среди мирных жителей.