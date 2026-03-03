Путина на Западе назвали единственным очевидным победителем в войне с Ираном

Bloomberg: Путин оказался единственным, кто выиграл от операции США против Ирана

Президент Владимир Путин оказался единственным лидером, который получил выгоду от военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Он обратил внимание, как много ракет потеряли США в ходе конфликта на Ближнем Востоке и как поднялись цены на нефть и газ на фоне эскалации.

«Россия уже стала явным бенефициаром решения президента Дональда Трампа начать войну с Ираном. И эта выгода будет расти по мере затягивания конфликта», — подчеркнул Чемпион.

Обозреватель не исключил, что американская операция продолжит истощать запасы Пентагона, а также подтолкнет вверх мировые цены на топливо.

«Любое продолжительное закрытие Ормузского пролива или разрушение экспортных мощностей стран Персидского залива по нефти и газу может также оживить рынок для подсанкционного российского топлива», — объяснил он.

Также из-за ситуации на Ближнем Востоке Белый дом отложит в долгий ящик поставку Украине ракет и пусковых установок.

Ранее Трамп заявил, что Иран упустил момент для начала переговоров. По его мнению, дипломатическое урегулирование ситуации невозможно, потому что теперь слишком поздно.