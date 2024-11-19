Путин заявил об уверенности в победе России

Россия выйдет из непростого времени с победой благодаря своему народу. Об этом на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым в Кремле заявил президент страны Владимир Путин.

Нечаев отметил, что активисты, сторонники и его партия не сомневаются, что Россия, благодаря главе государства и его работе, выйдет с победой «из этого непростого времени».

«Благодаря народу России», — добавил Путин.

Ранее глава государства предупредил, что любые международные конфликты чреваты взаимным уничтожением. Он отметил, что из-за возможного применения ядерного оружия вера Запада в безнаказанность может привести к масштабной трагедии.

В призывах нанести России стратегическое поражение Путин увидел проявление запредельного авантюризма ряда зарубежных политиков и подчеркнул, что мир приблизился к опасной черте.