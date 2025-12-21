Путин заявил об устранении барьеров в торговле ЕАЭС

Президент России Владимир Путин отметил значительный прогресс в снятии барьеров для торговли в рамках Евразийского экономического союза. Об этом глава государства заявил на саммите в Санкт-Петербурге.

«Устранены многие торговые барьеры, гармонизированы нетарифное регулирование и административные процедуры», — сказал он.

Путин отметил, что страны «пятерки» демонстрируют экономический рост благодаря сотрудничеству в рамках ЕАЭС. Речь идет о повышении доходов бизнеса и, как следствие, улучшении качества жизни и благосостояния людей.

Также растет совокупный ВВП государств ЕАЭС, чемпионом среди стран в этом плане стал Кыргызстан. Кроме того, подчеркнул президент, в союзе наладили устойчивую и независимую от внешнего влияния платежную инфраструктуру.

«Причем практически все взаиморасчеты выполняются в нацвалютах. Их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93%», — добавил российский лидер.

По словам Путина, в последнее время все больше стран выражают готовность выстраивать взаимоотношения с союзом. Также он отметил, что Россия высоко ценит взаимовыгодное сотрудничество со всеми партнерами по ЕАЭС.