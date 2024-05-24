Ничего подозрительного. Генштаб ВС Ирана раскрыл детали расследования гибели Раиси

Следователи прослушали переговоры экипажа вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и не нашли ничего подозрительного. Генштаб Вооруженных сил республики опубликовал предварительные итоги расследования.

Заявление военных распространил сайт Tasnim. Специализированные и технические экспертные группы обследовали место авиакатастрофы. Они не нашли на воздушном судне следов от пуль. Вертолет, по версии следствия, загорелся после удара о возвышенность.

«Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот вертолета, потерпевшего аварию, связался с двумя другими вертолетами летной группы. <…> В разговорах дежурной вышки с летным экипажем подозрительных случаев не наблюдалось», — заявили военные.

Лидер турецкой левой партии «Родина» Догу Перинчек не исключил, что вертолет мог разбиться в результате диверсии. Раиси похоронили в мавзолее Имама Резы в Мешхеде.