Путин заявил об искреннем желании развивать отношения и с Монголией и Китаем

Российская сторона искренне тянется к развитию отношений и с Китаем, и с Монголией. Об этом заявил президент Владимир Путин во время трехсторонней встречи с лидерами этих стран, его процитировало РИА «Новости» .

«Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией», — сказал глава государства.

В России считают важным, чтобы успешные взаимодействие и сотрудничество приобретали новые грани.

Путин встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине, в Доме народных собраний. В подобном формате они видятся уже в седьмой раз.

В Кремле отметили, что переговоры пройдут после длительного перерыва. На встрече подведут итоги трехлетней работы и обсудят дальнейшее сотрудничество.