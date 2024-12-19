Путин заявил о выигрыше Израиля после смены власти в Сирии

Израиль стал главным выгодоприобретателем от смены власти в Сирии. Воспользовавшись ситуацией, страна захватила часть территорий и начала дополнительный ввод войск. Такое поведение достойно только осуждения, заявил в ходе совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что сейчас на территории арабской республики находятся несколько тысяч израильских военных.

«У меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что население приграничных сирийских территорий уже выступило с просьбой включить их в состав Израиля. Вся эта ситуация может привести к полному развалу Сирии, и вопрос придется решать на уровне ООН.

Путин подчеркнул, что Россия считает приоритетным международное право для решения продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, поэтому осуждает действия Израиля, захватившего часть сирийской территории.

Армия обороны Израиля после смены власти в Сирии захватила всю территорию Голанских высот, фактически нарушив государственную границу. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал эти территории «буферной зоной» и подчеркнул, что военные останутся там до тех пор, пока не решится вопрос о соглашении 1974 года по разъединению с Сирией.