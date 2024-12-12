Нетаньяху объяснил, сколько ЦАХАЛ должен пробыть в буферной зоне рядом с Сирией

ЦАХАЛ будет контролировать буферную зону на Голанских высотах до появления силы, которая выполнит соглашение о разъединении с Сирией от 1974 года. Об этом заявил Израильский премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, сообщило РИА «Новости» .

По словам премьера еврейского государства, Израиль готов на все, чтобы обезопасить себя от любой угрозы.

«[Нетаньяху] отдал приказ израильской армии временно взять под контроль буферную зону в Сирии до тех пор, пока не будут созданы эффективные силы для обеспечения соблюдения соглашения о разъединении сил от 1974 года», — заявили в канцелярии премьера.

Ранее Биньямин Нетаньяху объяснил, что Голанские высоты навсегда останутся в составе еврейского государства. По его словам, пока они под контролем у ЦАХАЛ, израильская сторона находится в безопасности.