Путин объяснил причину проблем европейской экономики

Нарушение логистики и налаженных торговых связей стало причиной проблем в экономике европейских стран. Об этом на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» сказал президент Владимир Путин.

«Экономика Европы переживает сложные времена. Безусловно, важную роль играет разрыв связей с Россией не только потому, что европейцы потеряли возможность получать энергоносители по приемлемым ценам, но и по другим обстоятельствам», — заявил он.

Путин уточнил, что невозможность реализовывать свою продукцию на российском рынке, использовать логистические маршруты в России и поставлять комплектующие на проинвестированные Европой предприятия в стране стали причиной нынешней ситуации.

Ранее президент напомнил, что Россия уверенно входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата.