Путин заявил о повышенном интересе многих стран к Арктике

Многие государства проявляют повышенный интерес к арктическому региону. Об этом на встрече со студентами и выпускниками МФТИ сообщил президент Владимир Путин. Фрагмент с его выступлением опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин .

«Как все мы сейчас знаем, не только арктические страны, но и многие другие страны мира, проявляют повышенное внимание к тому, что в Арктике происходит», — отметил президент.

Глава государства добавил, что исследования арктического региона не только интересны, но и имеют огромное практическое значение. По его словам, Россия на протяжении многих лет была лидером в этом направлении.

Ранее президент поздравил студентов с наступающим праздником и пошутил, что работу в МФТИ организовали таким образом, что трудится там можно и до пенсии, и после. Он уточнил, что вуз дает возможность получить отличное образование, заниматься наукой и инженерным делом.