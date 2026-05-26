Путин заявил о появлении новых очагов нестабильности у границ стран СНГ
В мире появились новые очаги нестабильности. Они образовались в том числе вблизи границ стран СНГ, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран союза. Об этом сообщил ТАСС.
Глава государства напомнил об эскалации на Ближнем Востоке. Он призвал максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности, чтобы защитить страны СНГ от угроз. Также он указал на необходимость обмена информацией и проработки единых подходов в решении общих задач.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал об увеличении активности НКО, которые пытаются ориентировать новое поколение в СНГ на реализацию стратегических установок в ущерб интересам и безопасности объединения. По его словам, часть этих структур поддерживается британскими спецслужбами.