Путин заявил о появлении новых очагов нестабильности у границ стран СНГ

В мире появились новые очаги нестабильности. Они образовались в том числе вблизи границ стран СНГ, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран союза. Об этом сообщил ТАСС .

Глава государства напомнил об эскалации на Ближнем Востоке. Он призвал максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности, чтобы защитить страны СНГ от угроз. Также он указал на необходимость обмена информацией и проработки единых подходов в решении общих задач.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал об увеличении активности НКО, которые пытаются ориентировать новое поколение в СНГ на реализацию стратегических установок в ущерб интересам и безопасности объединения. По его словам, часть этих структур поддерживается британскими спецслужбами.