Путин заявил о планах посетить Вьетнам с ответным визитом
Президент России Владимир Путин пообещал посетить Вьетнам с ответным визитом после приглашения премьер-министра республики Фам Минь Тиня. Об этом он заявил на встрече в Кремле.
Глава государства отметил, что диалог с вьетнамской стороной был доверительным и прошел как разговор близких друзей. Премьер-министр Вьетнама добавил, что такие встречи обычно затягиваются, потому что у сторон всегда находится много тем для обсуждения.
«Мы всегда приезжаем в очень дружественную страну, и это всегда очень чувствуется», — сказал президент России.
Встреча в Кремле завершила трехдневный визит главы вьетнамского правительства в Россию.
За время поездки Фам Минь Тинь провел переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу.
Сотрудничество России и Вьетнама в последние годы получило развитие сразу по нескольким направлениям, в том числе в экономике, энергетике и туризме. Участники туристического рынка заявили о том, что этим летом Вьетнам — одно из самых привлекательных направлений для отдыха у россиян.