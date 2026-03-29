Путин заявил о готовности России снова провести Олимпийские игры

Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр. С таким заявлением президент Владимир Путин обратился в телеграмме , поздравив национальный Олимпийский комитет со 115-летием.

«Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что Россия участвовала в возрожденных Олимпиадах с 1900 года и дважды принимала их у себя: в 1980 году — в Москве и в 2014 году — в Сочи. Оба раза прошли на высочайшем уровне.

Последние годы российские спортсмены выступали на ОИ нейтральном статусе, однако накануне начались дискуссии об их возможном возвращении на международную арену под национальным флагом.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова, ставшая участницей делегации Госдумы на переговорах с членами конгресса США, сообщила РИА «Новости», что в Штатах желают полноценного возвращения атлетов из России на ОИ-2028.