Путин заявил о ежегодном снижении доли G7 в мировой экономике

Доля стран G7 в мировой экономике продолжает неуклонно снижаться. Непонятно, почему входящие в нее государства до сих пор продолжают называться «Большой семеркой». Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин в беседе с India Today .

«Не очень понятно, почему страны, входящие [в „семерку“], называются „джи“ (от great — ‚большая‘) севен». Что там большого-то?» — спросил он.

По словам главы государства, по показателю паритета покупательной способности экономический вес ряда стран «семерки» сильно ниже, чем у той же Индии.

При этом Путин подметил, что экономика стран G7 высокотехнологичная и с «мощной основой». Тем не менее их доля в мировой экономике из года в год постепенно сокращается, как «шагреневая кожа». Такая тенденция сохранится и в будущем.

Также Путин сказал, что не хочет возвращаться в G8. Президент пожелал платформе в будущем всего хорошего.