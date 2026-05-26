Путин заявил, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась

Международная обстановка заметно усложнилась, возникли новые зоны нестабильности, в том числе, вблизи границ стран СНГ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, обращаясь к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, его процитировал ТАСС .

«Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьезный кризис охватил Ближний Восток. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ», — сказал глава государства.

По его словам, в таких условиях крайне необходимо задействовать весь аналитический, кадровый, оперативный и технический потенциал российских ведомств для надежной защиты Содружества от любых внутренних и внешних угроз.

Ранее замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов заявил, что ряд стран Запада передает террористическим группировкам современные вооружения.