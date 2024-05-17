Путин заявил, что в России все знают блюдо «утка по-пекински» | 360°

Мир 17 мая 2024, 15:45 Путин заявил, что в России все знают блюдо «утка по-пекински» Путин не устоял перед уткой по-пекински на приеме у Си Цзиньпина Unsplash

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Китайская кухня является важной частью культуры страны. Она также входит в список великих мировых кухонь, которых не так уж и много. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова процитировала пресс-служба Кремля.

Он признался, что не знает названий большинства китайских блюд, но очень высоко ценит утку по-пекински.

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«Могу сказать то, что я больше всего знаю, но это знают во всем мире, мне даже стыдно, что я не могу назвать этих наименований, но утку по-пекински знают все, в России точно, 100%», — рассказал Путин.

Глава государства рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин во время приема угостил его очень вкусной уткой по-пекински. Президент похвалил китайское блюдо и не удержался от второй порции.

«Я думал, я съем только один кусок. Но — понимаете, да? — не смог удержаться, съел и второй, уж больно было вкусно», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер извинился перед жителями Харбина за то, что в городе из-за его визита ввели особые меры безопасности. Он пообещал, что делегация скоро уедет и жизнь горожан вернется в привычное русло.