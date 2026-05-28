Путин заявил, что Россия выступает за плотное сотрудничество в обеспечении стабильности

Путин: Россия выступает за плотное сотрудничество в обеспечении стабильности

Россия настаивает на максимально плотном сотрудничестве в комплексном обеспечении как региональной, так и глобальной безопасности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии Форума по безопасности, его процитировало РИА «Новости» .

«Подчеркну, мы выступаем за самое тесное сотрудничество в комплексном обеспечении как региональной, так и глобальной стабильности, за соблюдение принципа равной и неделимой безопасности», — сказал глава государства.

С 26 по 29 мая в Москве проводят Международный форум по безопасности.

Ранее Владимир Путин заявил, что у границ стран СНГ появились новые очаги нестабильности. Глава государства обратил внимание на эскалацию на Ближнем Востоке. Президент призвал максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности, чтобы защитить страны СНГ от угроз.