Путин заявил, что Россия станет носителем европейских ценностей

Не Россия утрачивает «европейский ген», а сами страны Западной Европы. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщило РИА «Новости».

«Что касается элементов европейской культуры, не мы их утрачиваем, эти элементы и гены европейской культуры, а в той части Европы, которая называется Западной», — сказал он.

По словам Путина, европейской культуры скоро там совсем не останется. Будут только памятники архитектуры. Он отметил, что Россия становится центром традиционной европейской культуры и ценностей, основанных на христианской культуре.

Ранее глава государства заявил, что благополучие европейцев, к которому они привыкли на протяжении десятилетий, оказалось под угрозой из-за политики властей ряда стран Запада.